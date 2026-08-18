سعر Mento South African Rand اليوم

السعر المباشر لمشروع Mento South African Rand (ZARM) اليوم هو $ 0.061018، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ZARM الحالي إلى USD هو $ 0.061018 لكل ZARM.

يحتل Mento South African Rand حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 49,693، مع عرض متداول قدره 814.41K ZARM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ZARM بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.123526، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.02702969.

على المدى القصير، تحرك ZARM بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.57% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 10.29.

معلومات سوق Mento South African Rand (ZARM)

القيمة السوقية $ 49.69K$ 49.69K $ 49.69K الحجم (24 ساعة) $ 10.29$ 10.29 $ 10.29 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 49.69K$ 49.69K $ 49.69K إمداد دورة التداول 814.41K 814.41K 814.41K إجمالي العرض 814,405.4956154679 814,405.4956154679 814,405.4956154679

القيمة السوقية الحالية لـ Mento South African Rand هي $ 49.69K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 10.29. العرض المتداول لـ ZARM يبلغ 814.41K، مع إجمالي عرض 814405.4956154679. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 49.69K.