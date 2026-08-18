سعر Mento Philippine Peso اليوم

السعر المباشر لمشروع Mento Philippine Peso (PHPM) اليوم هو $ 0.01628994، مع تغير بنسبة 0.08% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PHPM الحالي إلى USD هو $ 0.01628994 لكل PHPM.

يحتل Mento Philippine Peso حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 26,068، مع عرض متداول قدره 1.60M PHPM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PHPM بين $ 0.01628838 (أدنى) و$ 0.01631398 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02810175، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00810846.

على المدى القصير، تحرك PHPM بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و-0.90% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 23.50.

معلومات سوق Mento Philippine Peso (PHPM)

القيمة السوقية $ 26.07K$ 26.07K $ 26.07K الحجم (24 ساعة) $ 23.50$ 23.50 $ 23.50 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 26.07K$ 26.07K $ 26.07K إمداد دورة التداول 1.60M 1.60M 1.60M إجمالي العرض 1,600,270.126785809 1,600,270.126785809 1,600,270.126785809

القيمة السوقية الحالية لـ Mento Philippine Peso هي $ 26.07K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 23.50. العرض المتداول لـ PHPM يبلغ 1.60M، مع إجمالي عرض 1600270.126785809. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 26.07K.