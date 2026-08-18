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سعر Mento Philippine Peso المباشر اليوم هو 0.01628994 USD. القيمة السوقية لـ PHPM هي 26,068 USD. تابع تحديثات أسعار PHPM إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Mento Philippine Peso المباشر اليوم هو 0.01628994 USD. القيمة السوقية لـ PHPM هي 26,068 USD. تابع تحديثات أسعار PHPM إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن PHPM

معلومات سعر PHPM

ما هو PHPM

الموقع الرسمي لـ PHPM

اقتصاد توكن PHPM

توقعات سعر PHPM

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سعر Mento Philippine Peso (PHPM)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 PHPM إلى USD:

$0.01629012
$0.01629012$0.01629012
-0.20%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Mento Philippine Peso (PHPM) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 07:08:31 (UTC+8)

سعر Mento Philippine Peso اليوم

السعر المباشر لمشروع Mento Philippine Peso (PHPM) اليوم هو $ 0.01628994، مع تغير بنسبة 0.08% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PHPM الحالي إلى USD هو $ 0.01628994 لكل PHPM.

يحتل Mento Philippine Peso حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 26,068، مع عرض متداول قدره 1.60M PHPM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PHPM بين $ 0.01628838 (أدنى) و$ 0.01631398 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02810175، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00810846.

على المدى القصير، تحرك PHPM بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و-0.90% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 23.50.

معلومات سوق Mento Philippine Peso (PHPM)

$ 26.07K
$ 26.07K$ 26.07K

$ 23.50
$ 23.50$ 23.50

$ 26.07K
$ 26.07K$ 26.07K

1.60M
1.60M 1.60M

1,600,270.126785809
1,600,270.126785809 1,600,270.126785809

القيمة السوقية الحالية لـ Mento Philippine Peso هي $ 26.07K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 23.50. العرض المتداول لـ PHPM يبلغ 1.60M، مع إجمالي عرض 1600270.126785809. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 26.07K.

سجل سعر Mento Philippine Peso بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.01628838
$ 0.01628838$ 0.01628838
24 ساعة منخفض
$ 0.01631398
$ 0.01631398$ 0.01631398
24 ساعة مرتفع

$ 0.01628838
$ 0.01628838$ 0.01628838

$ 0.01631398
$ 0.01631398$ 0.01631398

$ 0.02810175
$ 0.02810175$ 0.02810175

$ 0.00810846
$ 0.00810846$ 0.00810846

+0.00%

-0.08%

-0.90%

-0.90%

سجل سعر Mento Philippine Peso (PHPM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mento Philippine Peso مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mento Philippine Peso مقابل USD هو $ +0.0103611560 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mento Philippine Peso مقابل USD هو $ -0.0002368769 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mento Philippine Peso مقابل USD هو $ +0.00000000362170685 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-0.08%
30 يوم$ +0.0103611560+63.60%
60 يوم$ -0.0002368769-1.45%
90 يوم$ +0.00000000362170685+0.00%

توقعات أسعار Mento Philippine Peso

Mento Philippine Peso (PHPM) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف PHPM في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرMento Philippine Peso (PHPM) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Mento Philippine Peso نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
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المصدر Mento Philippine Peso (PHPM)

الموقع الرسمي

الفئة :

Algorithmic StablecoinCelo EcosystemCrypto-backed Stablecoin

نبذة عن Mento Philippine Peso

ما هو السعر الحالي لـ Mento Philippine Peso؟

السعر المباشر لـ Mento Philippine Peso (PHPM) هو $0.01628994 USD. يتم تحديث هذا التقييم في الوقت الحقيقي باستمرار، ويجمع الأسعار من بورصات عالمية رئيسية لضمان أن ترى سعرًا دقيقًا للسوق.

كيف يُصنَّف Mento Philippine Peso في السوق؟

تحتلّ Mento Philippine Peso حاليًا المرتبة #8266 في السوق، مدعومة برأس مال سوقي قدره $26068. يتأثر هذا التصنيف بعمق السيولة والطلب العام من المستثمرين وحجم المعروض المتداول من الرموز المميزة.

ما هو المعروض المتداول لـ PHPM؟

يبلغ المعروض المتداول لـ PHPM 1600270.126785809 رمزًا، وهو يمثل الكمية المتاحة في السوق المفتوح. يلعب هذا الرقم دورًا مهمًا في تحديد التقييم السوقي والندرة وديناميكيات التضخم على المدى الطويل.

ما هو نطاق سعر Mento Philippine Peso خلال 24 ساعة؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، تداولت Mento Philippine Peso ضمن نطاق يتراوح بين $0.01628838 (أدنى سعر خلال 24 ساعة) و$0.01631398 (أعلى سعر خلال 24 ساعة). يساعد نطاق التقلب هذا المتداولين على فهم الزخم على المدى القصير وعدم اليقين في السوق.

كم يبعد Mento Philippine Peso عن أعلى مستوى له على الإطلاق وأدنى مستوى له على الإطلاق؟

بلغت Mento Philippine Peso أعلى مستوى لها على الإطلاق عند $0.02810175، بينما كان أدنى سعر مسجل (ATL) هو $0.00810846. تتيح هذه المستويات التاريخية للمتداولين تقييم إمكانات الأسعار على المدى الطويل ودورات الأسعار.

كم هو حجم تداول PHPM اليوم؟

يبلغ حجم التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية $--، مما يعكس المشاركة الحالية في السوق. غالبًا ما يشير ارتفاع الحجم إلى اهتمام أكبر من المستثمرين وسيولة سوقية أعمق.

ما الذي يؤثر على اتجاه الاتجاه الأخير لـ Mento Philippine Peso؟

إن التحرك الحالي في السعر بنسبة -0.08% خلال الـ 24 ساعة الماضية يتشكل بتأثير مشاعر السوق ونشاط التداول والعوامل الاقتصادية الكلية والتحديثات الخاصة بالنظام البيئي المتعلقة بـ Stablecoins,Celo Ecosystem,Algorithmic Stablecoin,Crypto-backed Stablecoin. كما يمكن أن تكون الزيادات المفاجئة في الحجم بمثابة محفزات لتحركات حادة في الأسعار.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Mento Philippine Peso

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 07:08:31 (UTC+8)

تحديثات Mento Philippine Peso (PHPM) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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