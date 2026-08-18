سعر Mento Nigerian Naira اليوم

السعر المباشر لمشروع Mento Nigerian Naira (NGNM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NGNM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NGNM.

يحتل Mento Nigerian Naira حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 56,599، مع عرض متداول قدره 77.56M NGNM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NGNM بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NGNM بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 9.94.

معلومات سوق Mento Nigerian Naira (NGNM)

القيمة السوقية $ 56.60K$ 56.60K $ 56.60K الحجم (24 ساعة) $ 9.94$ 9.94 $ 9.94 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 56.60K$ 56.60K $ 56.60K إمداد دورة التداول 77.56M 77.56M 77.56M إجمالي العرض 77,557,363.14966486 77,557,363.14966486 77,557,363.14966486

القيمة السوقية الحالية لـ Mento Nigerian Naira هي $ 56.60K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 9.94. العرض المتداول لـ NGNM يبلغ 77.56M، مع إجمالي عرض 77557363.14966486. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 56.60K.