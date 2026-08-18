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سعر Mento Kenyan Shilling المباشر اليوم هو 0.00774764 USD. القيمة السوقية لـ KESM هي 164,956 USD. تابع تحديثات أسعار KESM إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Mento Kenyan Shilling المباشر اليوم هو 0.00774764 USD. القيمة السوقية لـ KESM هي 164,956 USD. تابع تحديثات أسعار KESM إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن KESM

معلومات سعر KESM

ما هو KESM

الموقع الرسمي لـ KESM

اقتصاد توكن KESM

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سعر Mento Kenyan Shilling (KESM)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 KESM إلى USD:

$0.0077335
$0.0077335$0.0077335
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Mento Kenyan Shilling (KESM) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 07:08:01 (UTC+8)

سعر Mento Kenyan Shilling اليوم

السعر المباشر لمشروع Mento Kenyan Shilling (KESM) اليوم هو $ 0.00774764، مع تغير بنسبة 0.11% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KESM الحالي إلى USD هو $ 0.00774764 لكل KESM.

يحتل Mento Kenyan Shilling حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 164,956، مع عرض متداول قدره 21.29M KESM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KESM بين $ 0.00771124 (أدنى) و$ 0.00775424 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00874692، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0036511.

على المدى القصير، تحرك KESM بمقدار -0.07% خلال الساعة الماضية و+0.15% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.77.

معلومات سوق Mento Kenyan Shilling (KESM)

$ 164.96K
$ 164.96K$ 164.96K

$ 55.77
$ 55.77$ 55.77

$ 164.96K
$ 164.96K$ 164.96K

21.29M
21.29M 21.29M

21,290,976.72519865
21,290,976.72519865 21,290,976.72519865

القيمة السوقية الحالية لـ Mento Kenyan Shilling هي $ 164.96K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.77. العرض المتداول لـ KESM يبلغ 21.29M، مع إجمالي عرض 21290976.72519865. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 164.96K.

سجل سعر Mento Kenyan Shilling بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00771124
$ 0.00771124$ 0.00771124
24 ساعة منخفض
$ 0.00775424
$ 0.00775424$ 0.00775424
24 ساعة مرتفع

$ 0.00771124
$ 0.00771124$ 0.00771124

$ 0.00775424
$ 0.00775424$ 0.00775424

$ 0.00874692
$ 0.00874692$ 0.00874692

$ 0.0036511
$ 0.0036511$ 0.0036511

-0.07%

+0.11%

+0.15%

+0.15%

سجل سعر Mento Kenyan Shilling (KESM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mento Kenyan Shilling مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mento Kenyan Shilling مقابل USD هو $ +0.0001981908 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mento Kenyan Shilling مقابل USD هو $ +0.0001607224 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mento Kenyan Shilling مقابل USD هو $ -0.000000002140325469 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+0.11%
30 يوم$ +0.0001981908+2.56%
60 يوم$ +0.0001607224+2.07%
90 يوم$ -0.000000002140325469-0.00%

توقعات أسعار Mento Kenyan Shilling

Mento Kenyan Shilling (KESM) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف KESM في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرMento Kenyan Shilling (KESM) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Mento Kenyan Shilling نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Mento Kenyan Shilling الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار KESM للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Mento Kenyan Shilling.

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المصدر Mento Kenyan Shilling (KESM)

الموقع الرسمي

الفئة :

Celo EcosystemStablecoins

نبذة عن Mento Kenyan Shilling

ما هو السعر الحالي لـ Mento Kenyan Shilling؟

يتداول Mento Kenyan Shilling بسعر $0.00774764، مما يعكس حركة سعرية بنسبة 0.11% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ما هي القيمة السوقية وترتيب KESM؟

مع قيمة سوقية تبلغ $164956، يحتل KESM المرتبة #5008 عالميًا، مما يبرز تواجده في مشهد العملات المشفرة.

كم يبلغ حجم التداول اليومي لـ Mento Kenyan Shilling؟

سجل حجم تداول بلغ $-- خلال 24 ساعة، مما يشير إلى اهتمام قوي بين المتداولين وظروف سيولة عميقة.

ما هو المعروض المتداول من KESM؟

هناك 21290976.72519865 من الرموز المميزة متداولة في السوق المفتوحة.

ما هو نطاق السعر خلال الـ 24 ساعة؟

تذبذب Mento Kenyan Shilling بين $0.00771124 و$0.00775424، مما يعكس التقلبات اليومية.

كيف يقارن Mento Kenyan Shilling بأعلى مستوى له على الإطلاق؟

يبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق $0.00874692، مما يوفر مرجعًا للإمكانات طويلة الأجل.

ما هي العوامل الأساسية طويلة الأجل التي تؤثر على KESM؟

تشمل العوامل الأساسية آليات العرض، واتجاهات التبني ضمن فئة Stablecoins,Celo Ecosystem، وزخم التطوير في شبكة --.

كيف يتفاعل KESM في ظروف السوق المختلفة؟

خلال فترات الحجم العالي، تتحسن السيولة وتتقلص فروق الأسعار. أما في فترات الحجم المنخفض، فقد تصبح التقلبات السعرية أكثر عدم استقرارًا بسبب انخفاض عمق السوق.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Mento Kenyan Shilling

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 07:08:01 (UTC+8)

تحديثات Mento Kenyan Shilling (KESM) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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