سعر Mento Kenyan Shilling اليوم

السعر المباشر لمشروع Mento Kenyan Shilling (KESM) اليوم هو $ 0.00774764، مع تغير بنسبة 0.11% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KESM الحالي إلى USD هو $ 0.00774764 لكل KESM.

يحتل Mento Kenyan Shilling حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 164,956، مع عرض متداول قدره 21.29M KESM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KESM بين $ 0.00771124 (أدنى) و$ 0.00775424 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00874692، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0036511.

على المدى القصير، تحرك KESM بمقدار -0.07% خلال الساعة الماضية و+0.15% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.77.

معلومات سوق Mento Kenyan Shilling (KESM)

القيمة السوقية $ 164.96K$ 164.96K $ 164.96K الحجم (24 ساعة) $ 55.77$ 55.77 $ 55.77 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 164.96K$ 164.96K $ 164.96K إمداد دورة التداول 21.29M 21.29M 21.29M إجمالي العرض 21,290,976.72519865 21,290,976.72519865 21,290,976.72519865

القيمة السوقية الحالية لـ Mento Kenyan Shilling هي $ 164.96K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.77. العرض المتداول لـ KESM يبلغ 21.29M، مع إجمالي عرض 21290976.72519865. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 164.96K.