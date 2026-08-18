سعر Mento Japanese Yen اليوم

السعر المباشر لمشروع Mento Japanese Yen (JPYM) اليوم هو $ 0.00625357، مع تغير بنسبة 0.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JPYM الحالي إلى USD هو $ 0.00625357 لكل JPYM.

يحتل Mento Japanese Yen حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 73,307، مع عرض متداول قدره 11.72M JPYM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JPYM بين $ 0.0062516 (أدنى) و$ 0.00625864 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00726235، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00388634.

على المدى القصير، تحرك JPYM بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-1.71% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 4.62.

معلومات سوق Mento Japanese Yen (JPYM)

القيمة السوقية $ 73.31K$ 73.31K $ 73.31K الحجم (24 ساعة) $ 4.62$ 4.62 $ 4.62 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 73.31K$ 73.31K $ 73.31K إمداد دورة التداول 11.72M 11.72M 11.72M إجمالي العرض 11,722,343.00462061 11,722,343.00462061 11,722,343.00462061

القيمة السوقية الحالية لـ Mento Japanese Yen هي $ 73.31K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 4.62. العرض المتداول لـ JPYM يبلغ 11.72M، مع إجمالي عرض 11722343.00462061. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 73.31K.