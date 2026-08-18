سعر Mento Euro اليوم

السعر المباشر لمشروع Mento Euro (EURM) اليوم هو $ 1.2، مع تغير بنسبة 0.21% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EURM الحالي إلى USD هو $ 1.2 لكل EURM.

يحتل Mento Euro حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,758,322، مع عرض متداول قدره 1.46M EURM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EURM بين $ 1.2 (أدنى) و$ 1.55 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 19.98، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.236339.

على المدى القصير، تحرك EURM بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و+4.84% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 15.10K.

معلومات سوق Mento Euro (EURM)

القيمة السوقية $ 1.76M$ 1.76M $ 1.76M الحجم (24 ساعة) $ 15.10K$ 15.10K $ 15.10K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.76M$ 1.76M $ 1.76M إمداد دورة التداول 1.46M 1.46M 1.46M إجمالي العرض 1,463,820.814258224 1,463,820.814258224 1,463,820.814258224

القيمة السوقية الحالية لـ Mento Euro هي $ 1.76M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 15.10K. العرض المتداول لـ EURM يبلغ 1.46M، مع إجمالي عرض 1463820.814258224. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.76M.