سعر Mento Colombian Peso اليوم

السعر المباشر لمشروع Mento Colombian Peso (COPM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل COPM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل COPM.

يحتل Mento Colombian Peso حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 21,675، مع عرض متداول قدره 68.02M COPM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول COPM بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك COPM بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.15% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 9.93.

معلومات سوق Mento Colombian Peso (COPM)

القيمة السوقية $ 21.68K$ 21.68K $ 21.68K الحجم (24 ساعة) $ 9.93$ 9.93 $ 9.93 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21.68K$ 21.68K $ 21.68K إمداد دورة التداول 68.02M 68.02M 68.02M إجمالي العرض 68,024,619.89666165 68,024,619.89666165 68,024,619.89666165

القيمة السوقية الحالية لـ Mento Colombian Peso هي $ 21.68K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 9.93. العرض المتداول لـ COPM يبلغ 68.02M، مع إجمالي عرض 68024619.89666165. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.68K.