سعر Mento Canadian Dollar اليوم

السعر المباشر لمشروع Mento Canadian Dollar (CADM) اليوم هو $ 0.71259، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CADM الحالي إلى USD هو $ 0.71259 لكل CADM.

يحتل Mento Canadian Dollar حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 24,300، مع عرض متداول قدره 34.10K CADM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CADM بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.45، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.349878.

على المدى القصير، تحرك CADM بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.33.

معلومات سوق Mento Canadian Dollar (CADM)

القيمة السوقية $ 24.30K$ 24.30K $ 24.30K الحجم (24 ساعة) $ 2.33$ 2.33 $ 2.33 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 24.30K$ 24.30K $ 24.30K إمداد دورة التداول 34.10K 34.10K 34.10K إجمالي العرض 34,098.16411971031 34,098.16411971031 34,098.16411971031

القيمة السوقية الحالية لـ Mento Canadian Dollar هي $ 24.30K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.33. العرض المتداول لـ CADM يبلغ 34.10K، مع إجمالي عرض 34098.16411971031. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 24.30K.