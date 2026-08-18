سعر Mento British Pound اليوم

السعر المباشر لمشروع Mento British Pound (GBPM) اليوم هو $ 1.35، مع تغير بنسبة 0.06% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GBPM الحالي إلى USD هو $ 1.35 لكل GBPM.

يحتل Mento British Pound حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 388,391، مع عرض متداول قدره 287.02K GBPM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GBPM بين $ 1.35 (أدنى) و$ 1.35 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.63، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.628602.

على المدى القصير، تحرك GBPM بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.36% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.83K.

معلومات سوق Mento British Pound (GBPM)

القيمة السوقية $ 388.39K$ 388.39K $ 388.39K الحجم (24 ساعة) $ 1.83K$ 1.83K $ 1.83K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 388.39K$ 388.39K $ 388.39K إمداد دورة التداول 287.02K 287.02K 287.02K إجمالي العرض 287,019.4059625951 287,019.4059625951 287,019.4059625951

القيمة السوقية الحالية لـ Mento British Pound هي $ 388.39K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.83K. العرض المتداول لـ GBPM يبلغ 287.02K، مع إجمالي عرض 287019.4059625951. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 388.39K.