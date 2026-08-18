سعر Mento Brazilian Real اليوم

السعر المباشر لمشروع Mento Brazilian Real (BRLM) اليوم هو $ 0.192752، مع تغير بنسبة 0.77% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BRLM الحالي إلى USD هو $ 0.192752 لكل BRLM.

يحتل Mento Brazilian Real حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 221,069، مع عرض متداول قدره 1.15M BRLM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BRLM بين $ 0.19018 (أدنى) و$ 0.192749 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.239898، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.088668.

على المدى القصير، تحرك BRLM بمقدار +0.12% خلال الساعة الماضية و-1.55% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.74K.

معلومات سوق Mento Brazilian Real (BRLM)

القيمة السوقية $ 221.07K$ 221.07K $ 221.07K الحجم (24 ساعة) $ 1.74K$ 1.74K $ 1.74K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 221.07K$ 221.07K $ 221.07K إمداد دورة التداول 1.15M 1.15M 1.15M إجمالي العرض 1,146,905.079276702 1,146,905.079276702 1,146,905.079276702

القيمة السوقية الحالية لـ Mento Brazilian Real هي $ 221.07K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.74K. العرض المتداول لـ BRLM يبلغ 1.15M، مع إجمالي عرض 1146905.079276702. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 221.07K.