سعر Mento Australian Dollar اليوم

السعر المباشر لمشروع Mento Australian Dollar (AUDM) اليوم هو $ 0.711411، مع تغير بنسبة 0.41% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AUDM الحالي إلى USD هو $ 0.711411 لكل AUDM.

يحتل Mento Australian Dollar حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 9,692.33، مع عرض متداول قدره 13.62K AUDM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AUDM بين $ 0.70855 (أدنى) و$ 0.712184 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.038، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.352067.

على المدى القصير، تحرك AUDM بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و+0.69% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 9.14K.

معلومات سوق Mento Australian Dollar (AUDM)

القيمة السوقية $ 9.69K$ 9.69K $ 9.69K الحجم (24 ساعة) $ 9.14K$ 9.14K $ 9.14K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.69K$ 9.69K $ 9.69K إمداد دورة التداول 13.62K 13.62K 13.62K إجمالي العرض 13,624.04597385276 13,624.04597385276 13,624.04597385276

القيمة السوقية الحالية لـ Mento Australian Dollar هي $ 9.69K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 9.14K. العرض المتداول لـ AUDM يبلغ 13.62K، مع إجمالي عرض 13624.04597385276. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.69K.