سعر Meng Chong (MENG)
سعر Meng Chong (MENG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 34.98K. يتم تحديث سعر MENG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Meng Chong الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 80.35
- تغيير سعر Meng Chong خلال اليوم هو +0.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Meng Chong مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Meng Chong مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Meng Chong مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Meng Chong مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.49%
|30 يوم
|$ 0
|-55.81%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Meng Chong: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.11%
+0.49%
-16.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Memecoin for the most viral bunny on TikTok. Say hello to the fluffiest star of the crypto world: $MENG, the bunny that stole hearts on TikTok and beyond! With a tongue that could disarm even the grumpiest crypto bears, $MENG is more than a coin. It’s a movement of joy, cuteness, and community. Why settle for ordinary when you can hop into a world powered by pure adorableness? $MENG is here to remind us all that even in the fast-paced world of crypto, there’s always time to stop, smile, and share a laugh. Join the $MENG family today and be part of the most charming critter haven on Solana. Together, let’s make the fluffiest coin go to the moon… one hop at a time! When $MENG hops, we all hop.
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