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سعر Meng Chong (MENG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 34.98K . يتم تحديث سعر MENG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Meng Chong الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 80.35 - تغيير سعر Meng Chong خلال اليوم هو +0.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Meng Chong (MENG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Meng Chong مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Meng Chong مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Meng Chong مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Meng Chong مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.49% 30 يوم $ 0 -55.81% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Meng Chong (MENG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Meng Chong: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.11% تغير السعر (1يوم) +0.49% تغير السعر (7 أيام) -16.02%

معلومات سوق Meng Chong (MENG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: