سعر Mendi Finance (MENDI)
سعر Mendi Finance (MENDI) المباشر لليوم هو USD 0.072893. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.93M. يتم تحديث سعر MENDI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mendi Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 64.07K
- تغيير سعر Mendi Finance خلال اليوم هو -8.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 26.56M
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خلال اليوم، كان سعر Mendi Finance مقابل USD هو $ -0.00720788521634146 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mendi Finance مقابل USD هو $ +0.0178703676 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mendi Finance مقابل USD هو $ +0.0154380813 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mendi Finance مقابل USD هو $ +0.02774022704776231 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00720788521634146
|-8.99%
|30 يوم
|$ +0.0178703676
|+24.52%
|60 يوم
|$ +0.0154380813
|+21.18%
|90 يوم
|$ +0.02774022704776231
|+61.44%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mendi Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.65%
-8.99%
-41.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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