احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MENDI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MENDI.

سعر Mendi Finance (MENDI) المباشر لليوم هو USD 0.072893 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.93M . يتم تحديث سعر MENDI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mendi Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 64.07K - تغيير سعر Mendi Finance خلال اليوم هو -8.99% - لديه عرض متداول بقيمة USD 26.56M

أداء سعر Mendi Finance (MENDI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mendi Finance مقابل USD هو $ -0.00720788521634146 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mendi Finance مقابل USD هو $ +0.0178703676 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mendi Finance مقابل USD هو $ +0.0154380813 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mendi Finance مقابل USD هو $ +0.02774022704776231 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00720788521634146 -8.99% 30 يوم $ +0.0178703676 +24.52% 60 يوم $ +0.0154380813 +21.18% 90 يوم $ +0.02774022704776231 +61.44%

تحليل سعر Mendi Finance (MENDI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mendi Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.072129$ 0.072129 $ 0.072129 24 ساعة مرتفع $ 0.080719$ 0.080719 $ 0.080719 عالية طوال الوقت $ 0.703258$ 0.703258 $ 0.703258 تغير السعر (1 ساعة) -0.65% تغير السعر (1يوم) -8.99% تغير السعر (7 أيام) -41.26%

معلومات سوق Mendi Finance (MENDI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: