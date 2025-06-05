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سعر MeMusic (MMT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 49.39K . يتم تحديث سعر MMT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MeMusic الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر MeMusic خلال اليوم هو +16.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 352.51M

أداء سعر MeMusic (MMT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MeMusic مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MeMusic مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MeMusic مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MeMusic مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +16.42% 30 يوم $ 0 +29.85% 60 يوم $ 0 -46.14% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MeMusic (MMT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MeMusic: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.03688519$ 0.03688519 $ 0.03688519 تغير السعر (1 ساعة) +2.31% تغير السعر (1يوم) +16.42% تغير السعر (7 أيام) -12.62%

معلومات سوق MeMusic (MMT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: