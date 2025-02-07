سعر MEMEVENGERS (MMVG)
سعر MEMEVENGERS (MMVG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MMVG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MEMEVENGERS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 56.24
- تغيير سعر MEMEVENGERS خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MEMEVENGERS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MEMEVENGERS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MEMEVENGERS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MEMEVENGERS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-66.03%
|60 يوم
|$ 0
|-84.91%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MEMEVENGERS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
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-21.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEMEVENGERS (MMVG) is a group Meme token composed of various memes, and aims to implement the Web3 Memeverse in which Meme's fandom distributes profits fairly through activities. Memeverse's Avengers are the motif, and an ecosystem for Meme fandoms is built through a staking service that extends not only to MMVG token holders but also to other MEME token holders such as DOGE and PEPE belonging to MEMEVENGERS. Through this, you can discover Meme Tokens that can potentially become heroes, participate in operations in an ecosystem that combines Metaverse and Governance (DAO) through NFTs, and earn rewards for them.
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