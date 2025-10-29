معلومات سعر Memesis World (MEMS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.01219792 أدنى سعر $ 0.00798364 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

سعر Memesis World (MEMS) في الوقت الحقيقي هو $0.01133386. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MEMS بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMEMS على الإطلاق هو $ 0.01219792، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00798364.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MEMS -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Memesis World (MEMS)

القيمة السوقية $ 5.89M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.33M إمداد دورة التداول 530.00M إجمالي العرض 999,999,997.965014

القيمة السوقية الحالية لـ Memesis World هي $ 5.89M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MEMS يبلغ 530.00M، مع إجمالي عرض 999999997.965014. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.33M.