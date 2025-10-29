سعر Memesis World المباشر اليوم هو 0.01133386 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MEMS إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MEMS بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Memesis World المباشر اليوم هو 0.01133386 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MEMS إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MEMS بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن MEMS

معلومات سعر MEMS

الوثيقة البيضاء لـ MEMS

الموقع الرسمي لـ MEMS

اقتصاد توكن MEMS

توقعات سعر MEMS

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Memesis World

سعر Memesis World (MEMS)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 MEMS إلى USD:

$0.01133386
$0.01133386$0.01133386
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Memesis World (MEMS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:43:44 (UTC+8)

معلومات سعر Memesis World (MEMS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01219792
$ 0.01219792$ 0.01219792

$ 0.00798364
$ 0.00798364$ 0.00798364

--

--

0.00%

0.00%

سعر Memesis World (MEMS) في الوقت الحقيقي هو $0.01133386. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MEMS بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMEMS على الإطلاق هو $ 0.01219792، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00798364.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MEMS -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Memesis World (MEMS)

$ 5.89M
$ 5.89M$ 5.89M

--
----

$ 11.33M
$ 11.33M$ 11.33M

530.00M
530.00M 530.00M

999,999,997.965014
999,999,997.965014 999,999,997.965014

القيمة السوقية الحالية لـ Memesis World هي $ 5.89M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MEMS يبلغ 530.00M، مع إجمالي عرض 999999997.965014. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.33M.

سجل سعر Memesis World (MEMS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Memesis World مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Memesis World مقابل USD هو $ +0.0029110339 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Memesis World مقابل USD هو $ +0.0014116073 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Memesis World مقابل USD هو $ +0.000842493292218307 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ +0.0029110339+25.68%
60 يوم$ +0.0014116073+12.45%
90 يوم$ +0.000842493292218307+8.03%

ما هو Memesis World ( MEMS )

Memesis World is a Telegram-native Play-to-Earn (P2E) gaming ecosystem built on the Solana blockchain. It allows players to earn MEMS tokens by tapping, completing daily and weekly tasks, and climbing competitive leaderboards – all directly inside a simple Telegram Mini-App.

Beyond the game, Memesis is expanding into a full Web3 gaming infrastructure:

Partner+ – enabling game studios to integrate Play-to-Earn or loyalty systems through a ready-to-use SDK.

Playground – allowing independent developers to publish and monetize games directly within the Memesis ecosystem.

Memesis aims to onboard millions of Web2 players into Web3 by combining fun gameplay, seamless user experience, and real token rewards.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Memesis World (MEMS)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Memesis World (USD)

كم ستكون قيمة Memesis World (MEMS) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Memesis World (MEMS) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Memesis World.

تحقق الآن من توقعات سعر Memesis World!

عملة MEMS إلى العملات المحلية

توكنوميكس Memesis World (MEMS)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Memesis World (MEMS) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس MEMS والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Memesis World (MEMS)

كم يساوي Memesis World (MEMS) اليوم؟
سعر MEMS المباشر في USD هو USD 0.01133386، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر MEMS إلى USD الحالي؟
سعر MEMS إلى USD الحالي هو $ 0.01133386. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Memesis World ؟
القيمة السوقية لعملة MEMS هي $ 5.89M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن MEMS؟
العرض المتداول لتوكن MEMS هو 530.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ MEMS؟
حقق MEMS سعرًا قياسيًا قدره 0.01219792 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ MEMS؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00798364 MEMS.
ما هو حجم تداول MEMS؟
حجم تداول MEMS المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع MEMS هذا العام؟
قد يرتفع MEMS هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر MEMS لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:43:44 (UTC+8)

تحديثات Memesis World (MEMS) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,120.00
$113,120.00$113,120.00

-1.32%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,008.56
$4,008.56$4,008.56

-2.15%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04274
$0.04274$0.04274

-7.96%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.38
$194.38$194.38

-2.27%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.3274
$3.3274$3.3274

-13.73%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,008.56
$4,008.56$4,008.56

-2.15%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,120.00
$113,120.00$113,120.00

-1.32%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.38
$194.38$194.38

-2.27%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6273
$2.6273$2.6273

-0.33%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19316
$0.19316$0.19316

-3.30%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.05180
$0.05180$0.05180

+2,490.00%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000053
$0.000000000000000000000053$0.000000000000000000000053

+381.81%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00002466
$0.00002466$0.00002466

+279.38%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.205
$2.205$2.205

+194.00%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008818
$0.0008818$0.0008818

+91.40%