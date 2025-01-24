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سعر Memes vs Undead (MVU) المباشر لليوم هو USD 0.00406034 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MVU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Memes vs Undead الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 32.89 - تغيير سعر Memes vs Undead خلال اليوم هو -2.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Memes vs Undead (MVU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Memes vs Undead مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Memes vs Undead مقابل USD هو $ -0.0010434606 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Memes vs Undead مقابل USD هو $ -0.0018495027 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Memes vs Undead مقابل USD هو $ -0.004204500953388199 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.11% 30 يوم $ -0.0010434606 -25.69% 60 يوم $ -0.0018495027 -45.55% 90 يوم $ -0.004204500953388199 -50.87%

تحليل سعر Memes vs Undead (MVU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Memes vs Undead: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00404925$ 0.00404925 $ 0.00404925 24 ساعة مرتفع $ 0.00414826$ 0.00414826 $ 0.00414826 عالية طوال الوقت $ 0.02771112$ 0.02771112 $ 0.02771112 تغير السعر (1 ساعة) -0.56% تغير السعر (1يوم) -2.11% تغير السعر (7 أيام) -7.77%

معلومات سوق Memes vs Undead (MVU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: