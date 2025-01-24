سعر Memes vs Undead (MVU)
سعر Memes vs Undead (MVU) المباشر لليوم هو USD 0.00406034. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MVU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Memes vs Undead الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 32.89
- تغيير سعر Memes vs Undead خلال اليوم هو -2.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Memes vs Undead مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Memes vs Undead مقابل USD هو $ -0.0010434606 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Memes vs Undead مقابل USD هو $ -0.0018495027 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Memes vs Undead مقابل USD هو $ -0.004204500953388199 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.11%
|30 يوم
|$ -0.0010434606
|-25.69%
|60 يوم
|$ -0.0018495027
|-45.55%
|90 يوم
|$ -0.004204500953388199
|-50.87%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Memes vs Undead: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.56%
-2.11%
-7.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MVU is the main token of Memes vs Undead, allows user exchange MVU to ME to play or access to special stakings.
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|1 MVU إلى GBP
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€0.003857323
|1 MVU إلى USD
$0.00406034
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RM0.0179873062
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₺0.1448729312
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¥0.6343063148
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₽0.4055467592
|1 MVU إلى INR
₹0.3506915658
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Rp65.4893456702
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₱0.2374486832
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￡E.0.2041944986
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R$0.0240372128
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C$0.0058062862
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৳0.494549412
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₦6.314640768
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₴0.1702906596
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Bs0.22737904
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Rs1.1303580526
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₸2.1114580068
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฿0.1374831124
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Fr0.003654306
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