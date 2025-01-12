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سعر Memes Street AI (MST) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Memes Street AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 57.53 - تغيير سعر Memes Street AI خلال اليوم هو -0.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Memes Street AI (MST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Memes Street AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Memes Street AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Memes Street AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Memes Street AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.02% 30 يوم $ 0 -17.09% 60 يوم $ 0 -11.14% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Memes Street AI (MST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Memes Street AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.08% تغير السعر (1يوم) -0.02% تغير السعر (7 أيام) -12.74%

معلومات سوق Memes Street AI (MST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: