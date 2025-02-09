سعر Memeinator (MMTR)
سعر Memeinator (MMTR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MMTR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Memeinator الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 50.66
- تغيير سعر Memeinator خلال اليوم هو +1.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Memeinator مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Memeinator مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Memeinator مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Memeinator مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.18%
|30 يوم
|$ 0
|-69.31%
|60 يوم
|$ 0
|-74.76%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Memeinator: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.22%
+1.18%
-23.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Memeinator (MMTR) is an innovative meme coin project designed to elevate the quality and engagement of the meme coin ecosystem. Inspired by the Terminator franchise, Memeinator aims to eliminate low-quality meme coins and set new standards for the industry. The project integrates gaming, NFTs, staking, and community participation to create a multifaceted platform for crypto enthusiasts. Key features of Memeinator include: Meme Warfare Game: A mobile game where players combat and eliminate inferior meme coins, promoting engagement and fun. NFT Collection: A series of unique NFTs inspired by the Terminator franchise, offering exclusive rewards and benefits. AI-Powered Memescanner: A tool utilizing artificial intelligence to identify and remove weak meme coins, ensuring a cleaner and more sustainable meme coin market. Staking: $MMTR token holders can stake their tokens to earn attractive rewards, incentivizing long-term participation and stability within the community. The $MMTR token is used for participating in the game, purchasing NFTs, staking to earn rewards, and engaging in governance. Memeinator is committed to building a robust and dynamic community, leveraging advanced technology and strategic partnerships to drive innovation in the meme coin space.
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