معلومات سعر MemeGames AI (MGAMES) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.0006232 24 ساعة منخفض $ 0.00069157 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.0006232 24 ساعة مرتفع $ 0.00069157 عالية طوال الوقت $ 0.00726063 أدنى سعر $ 0.00048718 تغير السعر (1 ساعة) +0.75% تغير السعر (1يوم) -1.89% تغير السعر (7 أيام) +5.94%

سعر MemeGames AI (MGAMES) في الوقت الحقيقي هو $0.00067749. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MGAMES بين أدنى سعر $ 0.0006232 وأعلى سعر $ 0.00069157، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMGAMES على الإطلاق هو $ 0.00726063، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00048718.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MGAMES +0.75% على مدار الساعة الماضية، -1.89% على مدار 24 ساعة، و +5.94% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق MemeGames AI (MGAMES)

القيمة السوقية $ 677.49K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 677.49K إمداد دورة التداول 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ MemeGames AI هي $ 677.49K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MGAMES يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 677.49K.