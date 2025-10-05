سعر MemeGames AI المباشر اليوم هو 0.00067749 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MGAMES إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MGAMES بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر MemeGames AI المباشر اليوم هو 0.00067749 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MGAMES إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MGAMES بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن MGAMES

معلومات سعر MGAMES

الموقع الرسمي لـ MGAMES

اقتصاد توكن MGAMES

توقعات سعر MGAMES

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار MemeGames AI

سعر MemeGames AI (MGAMES)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 MGAMES إلى USD:

$0.00067749
$0.00067749$0.00067749
-1.80%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار MemeGames AI (MGAMES) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:27:22 (UTC+8)

معلومات سعر MemeGames AI (MGAMES) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0006232
$ 0.0006232$ 0.0006232
24 ساعة منخفض
$ 0.00069157
$ 0.00069157$ 0.00069157
24 ساعة مرتفع

$ 0.0006232
$ 0.0006232$ 0.0006232

$ 0.00069157
$ 0.00069157$ 0.00069157

$ 0.00726063
$ 0.00726063$ 0.00726063

$ 0.00048718
$ 0.00048718$ 0.00048718

+0.75%

-1.89%

+5.94%

+5.94%

سعر MemeGames AI (MGAMES) في الوقت الحقيقي هو $0.00067749. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MGAMES بين أدنى سعر $ 0.0006232 وأعلى سعر $ 0.00069157، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMGAMES على الإطلاق هو $ 0.00726063، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00048718.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MGAMES +0.75% على مدار الساعة الماضية، -1.89% على مدار 24 ساعة، و +5.94% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق MemeGames AI (MGAMES)

$ 677.49K
$ 677.49K$ 677.49K

--
----

$ 677.49K
$ 677.49K$ 677.49K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ MemeGames AI هي $ 677.49K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MGAMES يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 677.49K.

سجل سعر MemeGames AI (MGAMES) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MemeGames AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MemeGames AI مقابل USD هو $ -0.0001557697 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MemeGames AI مقابل USD هو $ -0.0005065647 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MemeGames AI مقابل USD هو $ -0.002444641566960916 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-1.89%
30 يوم$ -0.0001557697-22.99%
60 يوم$ -0.0005065647-74.77%
90 يوم$ -0.002444641566960916-78.30%

ما هو MemeGames AI ( MGAMES )

Own the Token.

Play the Game.

Grow the Community

MG Token ($MGAMES) is your gateway to exclusivity, loyalty rewards, and daily asset growth. A platform-powered asset built on Base (Ethereum Layer 2)—Driven by Meme Games.

Why MG Token ($MGAMES) Matters

MG Token is a Base chain memecoin and platform-exclusive asset at the heart of the Meme Games ecosystem—built for entertainment, loyalty, and community-driven rewards.

MG Tokens are earned and used exclusively within the platform through games, simulator participation, and team-building

MG Tokens can be swapped 1:1 for $MGAMES, a blockchain asset tradable on decentralized exchanges (DEXs) built on Base

$MGAMES provides real blockchain liquidity while MG Tokens fuel the in-game economy

المصدر MemeGames AI (MGAMES)

الموقع الرسمي

توقعات سعر MemeGames AI (USD)

كم ستكون قيمة MemeGames AI (MGAMES) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك MemeGames AI (MGAMES) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة MemeGames AI.

تحقق الآن من توقعات سعر MemeGames AI!

عملة MGAMES إلى العملات المحلية

توكنوميكس MemeGames AI (MGAMES)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس MemeGames AI (MGAMES) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس MGAMES والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول MemeGames AI (MGAMES)

كم يساوي MemeGames AI (MGAMES) اليوم؟
سعر MGAMES المباشر في USD هو USD 0.00067749، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر MGAMES إلى USD الحالي؟
سعر MGAMES إلى USD الحالي هو $ 0.00067749. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ MemeGames AI ؟
القيمة السوقية لعملة MGAMES هي $ 677.49K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن MGAMES؟
العرض المتداول لتوكن MGAMES هو 1.00B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ MGAMES؟
حقق MGAMES سعرًا قياسيًا قدره 0.00726063 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ MGAMES؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00048718 MGAMES.
ما هو حجم تداول MGAMES؟
حجم تداول MGAMES المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع MGAMES هذا العام؟
قد يرتفع MGAMES هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر MGAMES لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:27:22 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

