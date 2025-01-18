سعر Memeflate (MFLATE)
سعر Memeflate (MFLATE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MFLATE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Memeflate الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.99
- تغيير سعر Memeflate خلال اليوم هو +92.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Memeflate مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Memeflate مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Memeflate مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Memeflate مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+92.65%
|30 يوم
|$ 0
|+40.55%
|60 يوم
|$ 0
|+80.37%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Memeflate: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+700.51%
+92.65%
+95.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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