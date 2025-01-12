سعر Memefi Toybox 404 (TOYBOX)
سعر Memefi Toybox 404 (TOYBOX) المباشر لليوم هو USD 17.4. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TOYBOX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Memefi Toybox 404 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 286.52
- تغيير سعر Memefi Toybox 404 خلال اليوم هو -0.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Memefi Toybox 404 مقابل USD هو $ -0.11686344469217 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Memefi Toybox 404 مقابل USD هو $ -6.2386673400 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Memefi Toybox 404 مقابل USD هو $ -12.0229650000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Memefi Toybox 404 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.11686344469217
|-0.66%
|30 يوم
|$ -6.2386673400
|-35.85%
|60 يوم
|$ -12.0229650000
|-69.09%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Memefi Toybox 404: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.66%
-1.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MemeFi Club is a meme-styled gaming app, introducing tokenized divisible character ownership. $TOYBOX is the initial step in realizing the team's ambition to create deep liquidity GameFi assets, as well as the first ERC-404 to be integrated into gaming.
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