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سعر Memefi Toybox 404 (TOYBOX) المباشر لليوم هو USD 17.4 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TOYBOX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Memefi Toybox 404 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 286.52 - تغيير سعر Memefi Toybox 404 خلال اليوم هو -0.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Memefi Toybox 404 (TOYBOX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Memefi Toybox 404 مقابل USD هو $ -0.11686344469217 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Memefi Toybox 404 مقابل USD هو $ -6.2386673400 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Memefi Toybox 404 مقابل USD هو $ -12.0229650000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Memefi Toybox 404 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.11686344469217 -0.66% 30 يوم $ -6.2386673400 -35.85% 60 يوم $ -12.0229650000 -69.09% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Memefi Toybox 404 (TOYBOX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Memefi Toybox 404: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 17.38$ 17.38 $ 17.38 24 ساعة مرتفع $ 17.52$ 17.52 $ 17.52 عالية طوال الوقت $ 181.18$ 181.18 $ 181.18 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.66% تغير السعر (7 أيام) -1.71%

معلومات سوق Memefi Toybox 404 (TOYBOX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: