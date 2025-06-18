سعر Memecoin1 (M1)
سعر Memecoin1 (M1) المباشر لليوم هو USD 0.00010183. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 101.81K. يتم تحديث سعر M1 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Memecoin1 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Memecoin1 خلال اليوم هو -3.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Memecoin1 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Memecoin1 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Memecoin1 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Memecoin1 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.87%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Memecoin1: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.80%
-3.87%
-40.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Memecoin1 ($M1) is a classic memecoin launched by the Four.meme platform—but with a twist: it’s the first-ever "meme-stablecoin" of this cycle, officially claiming a peg to World Liberty Financial USD ($USD1), the stablecoin issued by the Trump family. It's the first true stablecoin born from meme culture—no algorithms, no collateral (they're overrated anyway). M1 is The Most Unstable Stablecoin!
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