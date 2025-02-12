سعر Memebets (MBET)
سعر Memebets (MBET) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MBET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Memebets الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.67M
- تغيير سعر Memebets خلال اليوم هو +57.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Memebets مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Memebets مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Memebets مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Memebets مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+57.32%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Memebets: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.40%
+57.32%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$MBET is the official token of Memebets.io, a decentralized peer-to-peer (P2P) price prediction game focused on memecoins. The platform allows users to place bets on the price movements of assets like $DOGE, $SHIB, and $PEPE in a fully on-chain environment. Smart contracts ensure transparent execution without intermediaries. A portion of game fees is allocated to buying back and burning $MBET, reducing overall supply over time. This deflationary model is designed to create long-term value while maintaining liquidity. Memebets offers a structured approach to speculative trading on memecoin price fluctuations within a decentralized framework.
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