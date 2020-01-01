توكنوميكس Meme World Order (MWOR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Meme World Order (MWOR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Meme World Order (MWOR) memeworldorder $MWOR is live and ready to run The first Al-powered GameFi project on Solana built for action not empty hype The devs didn't disappear .We doubled down and delivered Token launched on Pump fun with same contract no relaunch Active liquidity on AMM and CLMM Spin2Earn Raid2Earn Burn2Win all working now Telegram mini games and leaderboards go live May 13 Over 50% of supply locked in staking and vesting contracts 105M tokens already burned all visible on-chain Buybacks and jackpots fully on-chain and trackable This isn't just another meme coin • SMWOR rewards players burns tokens and grows fast • Daily jackpots reset In-game activity fuels token burns. • The more $MWOR you hold the more you earn with the multiplier If you're done getting dumped on by tokens with no real use Hold SMWOR. Play to earn. Win every day Stay updated الموقع الرسمي: https://memeworldorder.io/ اشتر MWOR الآن!

توكنوميكس Meme World Order (MWOR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Meme World Order (MWOR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 105.82K $ 105.82K $ 105.82K إجمالي العرض: $ 894.37M $ 894.37M $ 894.37M العرض المتداول: $ 894.37M $ 894.37M $ 894.37M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 105.82K $ 105.82K $ 105.82K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00011832 $ 0.00011832 $ 0.00011832 معرفة المزيد عن سعر Meme World Order (MWOR)

توكنوميكس Meme World Order (MWOR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Meme World Order (MWOR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MWOR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MWOR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MWOR، استكشف السعر المباشر لتوكن MWOR!

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