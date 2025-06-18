سعر Meme World Order (MWOR)
سعر Meme World Order (MWOR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 203.52K. يتم تحديث سعر MWOR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Meme World Order الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Meme World Order خلال اليوم هو -10.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 895.44M
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خلال اليوم، كان سعر Meme World Order مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Meme World Order مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Meme World Order مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Meme World Order مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-10.60%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Meme World Order: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.85%
-10.60%
-22.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
memeworldorder $MWOR is live and ready to run The first Al-powered GameFi project on Solana built for action not empty hype The devs didn't disappear .We doubled down and delivered Token launched on Pump fun with same contract no relaunch Active liquidity on AMM and CLMM Spin2Earn Raid2Earn Burn2Win all working now Telegram mini games and leaderboards go live May 13 Over 50% of supply locked in staking and vesting contracts 105M tokens already burned all visible on-chain Buybacks and jackpots fully on-chain and trackable This isn't just another meme coin • SMWOR rewards players burns tokens and grows fast • Daily jackpots reset In-game activity fuels token burns. • The more $MWOR you hold the more you earn with the multiplier If you're done getting dumped on by tokens with no real use Hold SMWOR. Play to earn. Win every day Stay updated
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