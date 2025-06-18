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سعر Meme World Order (MWOR) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 203.52K . يتم تحديث سعر MWOR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Meme World Order الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Meme World Order خلال اليوم هو -10.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 895.44M

أداء سعر Meme World Order (MWOR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Meme World Order مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Meme World Order مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Meme World Order مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Meme World Order مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -10.60% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Meme World Order (MWOR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Meme World Order: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.85% تغير السعر (1يوم) -10.60% تغير السعر (7 أيام) -22.29%

معلومات سوق Meme World Order (MWOR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: