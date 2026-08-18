سعر Meme Millionaires اليوم

السعر المباشر لمشروع Meme Millionaires (MFM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.26% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MFM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MFM.

يحتل Meme Millionaires حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 77,511، مع عرض متداول قدره 791.06M MFM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MFM بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MFM بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-9.36% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Meme Millionaires (MFM)

القيمة السوقية $ 77.51K$ 77.51K $ 77.51K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 86.08K$ 86.08K $ 86.08K إمداد دورة التداول 791.06M 791.06M 791.06M إجمالي العرض 878,539,110.0 878,539,110.0 878,539,110.0

القيمة السوقية الحالية لـ Meme Millionaires هي $ 77.51K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MFM يبلغ 791.06M، مع إجمالي عرض 878539110.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 86.08K.