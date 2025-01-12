احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LORDZ مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LORDZ.

سعر Meme Lordz (LORDZ) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.70K . يتم تحديث سعر LORDZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Meme Lordz الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 80.81 - تغيير سعر Meme Lordz خلال اليوم هو -60.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 135.11M

أداء سعر Meme Lordz (LORDZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Meme Lordz مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Meme Lordz مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Meme Lordz مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Meme Lordz مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -60.49% 30 يوم $ 0 -67.39% 60 يوم $ 0 -57.75% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Meme Lordz (LORDZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Meme Lordz: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00568937$ 0.00568937 $ 0.00568937 تغير السعر (1 ساعة) +0.22% تغير السعر (1يوم) -60.49% تغير السعر (7 أيام) +123.67%

معلومات سوق Meme Lordz (LORDZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: