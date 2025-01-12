سعر Meme Lordz (LORDZ)
سعر Meme Lordz (LORDZ) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.70K. يتم تحديث سعر LORDZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Meme Lordz الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 80.81
- تغيير سعر Meme Lordz خلال اليوم هو -60.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 135.11M
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خلال اليوم، كان سعر Meme Lordz مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Meme Lordz مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Meme Lordz مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Meme Lordz مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-60.49%
|30 يوم
|$ 0
|-67.39%
|60 يوم
|$ 0
|-57.75%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Meme Lordz: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.22%
-60.49%
+123.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meme Lordz is an upcoming blockchain game powered by the BSC network. A top-down RPG utilising blockchain technology to immortalise each Meme Lord as a Non-Fungible-Token. Battle, bind and collect as you journey through a mysterious land powered by the collective thought-forms of humanity.
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