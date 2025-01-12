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سعر Meme Kombat (MK) المباشر لليوم هو USD 0.01317233 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Meme Kombat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 59.46K - تغيير سعر Meme Kombat خلال اليوم هو -4.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Meme Kombat (MK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Meme Kombat مقابل USD هو $ -0.00065604739415889 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Meme Kombat مقابل USD هو $ -0.0078654788 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Meme Kombat مقابل USD هو $ -0.0086500965 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Meme Kombat مقابل USD هو $ -0.01676356566874659 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00065604739415889 -4.74% 30 يوم $ -0.0078654788 -59.71% 60 يوم $ -0.0086500965 -65.66% 90 يوم $ -0.01676356566874659 -55.99%

تحليل سعر Meme Kombat (MK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Meme Kombat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01169669$ 0.01169669 $ 0.01169669 24 ساعة مرتفع $ 0.01382838$ 0.01382838 $ 0.01382838 عالية طوال الوقت $ 0.903725$ 0.903725 $ 0.903725 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) -4.74% تغير السعر (7 أيام) -14.40%

معلومات سوق Meme Kombat (MK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: