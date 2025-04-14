سعر Meme Index (MEMEX)
سعر Meme Index (MEMEX) المباشر لليوم هو USD 0.00221446. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MEMEX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Meme Index الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Meme Index خلال اليوم هو -6.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Meme Index مقابل USD هو $ -0.000158328376864267 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Meme Index مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Meme Index مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Meme Index مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000158328376864267
|-6.67%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Meme Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.39%
-6.67%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meme Index is a revolutionary crypto platform addressing three major challenges in the market: portfolio fragmentation, limited community involvement, and lack of trust. By introducing unified crypto baskets for diversified investments, community-driven governance mechanisms, and robust security through audited smart contracts, Meme Index offers a transparent, inclusive, and userfriendly solution. This whitepaper outlines the project’s vision, roadmap, tokenomics, and technical foundations.
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