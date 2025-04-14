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سعر Meme Index (MEMEX) المباشر لليوم هو USD 0.00221446 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MEMEX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Meme Index الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Meme Index خلال اليوم هو -6.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Meme Index (MEMEX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Meme Index مقابل USD هو $ -0.000158328376864267 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Meme Index مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Meme Index مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Meme Index مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000158328376864267 -6.67% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Meme Index (MEMEX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Meme Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00209368$ 0.00209368 $ 0.00209368 24 ساعة مرتفع $ 0.00249626$ 0.00249626 $ 0.00249626 عالية طوال الوقت $ 0.00307205$ 0.00307205 $ 0.00307205 تغير السعر (1 ساعة) +0.39% تغير السعر (1يوم) -6.67% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Meme Index (MEMEX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: