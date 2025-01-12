احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GOATSTX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GOATSTX.

سعر MEME GOATSTX (GOATSTX) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GOATSTX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MEME GOATSTX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.53 - تغيير سعر MEME GOATSTX خلال اليوم هو +0.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر MEME GOATSTX (GOATSTX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MEME GOATSTX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MEME GOATSTX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MEME GOATSTX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MEME GOATSTX مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.07% 30 يوم $ 0 -44.27% 60 يوم $ 0 -93.93% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MEME GOATSTX (GOATSTX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MEME GOATSTX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.61% تغير السعر (1يوم) +0.07% تغير السعر (7 أيام) -21.56%

معلومات سوق MEME GOATSTX (GOATSTX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: