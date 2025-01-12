سعر MEME GOATSTX (GOATSTX)
سعر MEME GOATSTX (GOATSTX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GOATSTX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MEME GOATSTX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.53
- تغيير سعر MEME GOATSTX خلال اليوم هو +0.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MEME GOATSTX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MEME GOATSTX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MEME GOATSTX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MEME GOATSTX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.07%
|30 يوم
|$ 0
|-44.27%
|60 يوم
|$ 0
|-93.93%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MEME GOATSTX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.61%
+0.07%
-21.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MemeGoat is a decentralized finance layer on Bitcoin L2 Stacks. We enable users with on-the-go utilities such as mint tokens, Create token Locks (either vested and unvested), Raise liquidity through self-listed presales, self-service staking pool deployer, Play a variety of games, Earn through SocialFi community task, Swap on the MemeGoat Dex, with built-in AntiRug proof mechanisms. Pioneering a secure layer for communities to grow and provide instant utilities on the leading Bitcoin layer-2 (stacks)
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