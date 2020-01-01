توكنوميكس Meme Games WTF (WTF) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Meme Games WTF (WTF)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Meme Games WTF (WTF) Meme Games $WTF is redefining Web3 by merging the explosive power of meme culture with the sustainability of a dynamic gaming platform. We rapidly turn trending memes into fun, addictive games within 24–48 hours, creating a viral ecosystem where users play, earn, and engage. With token rewards, NFTs, leaderboards, and community submissions, $WTF builds a bridge between crypto, culture, and interactive entertainment like never before. الموقع الرسمي: https://memegames.wtf/ اشتر WTF الآن!

توكنوميكس Meme Games WTF (WTF) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Meme Games WTF (WTF)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M إجمالي العرض: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M العرض المتداول: $ 990.68M $ 990.68M $ 990.68M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.84M $ 1.84M $ 1.84M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00394945 $ 0.00394945 $ 0.00394945 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0007287 $ 0.0007287 $ 0.0007287 السعر الحالي: $ 0.00181027 $ 0.00181027 $ 0.00181027 معرفة المزيد عن سعر Meme Games WTF (WTF)

توكنوميكس Meme Games WTF (WTF): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Meme Games WTF (WTF) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WTF التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WTF التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WTF، استكشف السعر المباشر لتوكن WTF!

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