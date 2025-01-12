سعر Meme ETF (MEMEETF)
سعر Meme ETF (MEMEETF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.48K. يتم تحديث سعر MEMEETF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Meme ETF الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.20
- تغيير سعر Meme ETF خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.89T
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خلال اليوم، كان سعر Meme ETF مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Meme ETF مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Meme ETF مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Meme ETF مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-1.72%
|60 يوم
|$ 0
|+0.85%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Meme ETF: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-4.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEMECOIN ETF is here to revolutionise crypto ETF with memes. Imagine MemeETF as part of a growing investment portfolio that is backed 1:1 by the assets it holds. Exactly like an ETF, we buy tokens after the community decides on the memecoin and build our meme portfolio. $MemeETF is 100% backed by all the assets in the Treasury, which boosts liquidity for $MemeETF as a whole.
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