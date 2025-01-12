سعر Meme Elon Doge Floki (MEMELON)
سعر Meme Elon Doge Floki (MEMELON) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MEMELON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Meme Elon Doge Floki الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.62
- تغيير سعر Meme Elon Doge Floki خلال اليوم هو -17.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Meme Elon Doge Floki مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Meme Elon Doge Floki مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Meme Elon Doge Floki مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Meme Elon Doge Floki مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-17.04%
|30 يوم
|$ 0
|-53.51%
|60 يوم
|$ 0
|+59.05%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Meme Elon Doge Floki: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+5.97%
-17.04%
-13.28%
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