احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MEF مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MEF.

سعر Meme Economic Forum (MEF) المباشر لليوم هو USD 0.00007838 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 78.34K . يتم تحديث سعر MEF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Meme Economic Forum الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 58.27K - تغيير سعر Meme Economic Forum خلال اليوم هو -18.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.87M

أداء سعر Meme Economic Forum (MEF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Meme Economic Forum مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Meme Economic Forum مقابل USD هو $ +0.0000485884 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Meme Economic Forum مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Meme Economic Forum مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -18.31% 30 يوم $ +0.0000485884 +61.99% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Meme Economic Forum (MEF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Meme Economic Forum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00007771$ 0.00007771 $ 0.00007771 24 ساعة مرتفع $ 0.00010293$ 0.00010293 $ 0.00010293 عالية طوال الوقت $ 0.00044653$ 0.00044653 $ 0.00044653 تغير السعر (1 ساعة) +0.26% تغير السعر (1يوم) -18.31% تغير السعر (7 أيام) +127.47%

معلومات سوق Meme Economic Forum (MEF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: