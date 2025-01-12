سعر Meme Economic Forum (MEF)
سعر Meme Economic Forum (MEF) المباشر لليوم هو USD 0.00007838. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 78.34K. يتم تحديث سعر MEF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Meme Economic Forum الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 58.27K
- تغيير سعر Meme Economic Forum خلال اليوم هو -18.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.87M
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خلال اليوم، كان سعر Meme Economic Forum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Meme Economic Forum مقابل USD هو $ +0.0000485884 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Meme Economic Forum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Meme Economic Forum مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-18.31%
|30 يوم
|$ +0.0000485884
|+61.99%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Meme Economic Forum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.26%
-18.31%
+127.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
THE TIME HAS COME TO FORM AN ALLIANCE TO TAKE OVER THE MEMESPACE, THE CRYPTO CABAL, AND THE WORLD PROPAGANDA MACHINE. WELCOME TO THE MEME ECONOMIC FORUM $MEF. THE MEME ECONOMIC FORUM (MEF) WILL SOON FLIP THE WORLD ECONOMIC FORUM (WEF). YOU WILL OWN MEMES AND YOU WILL BE HAPPY IS OUR SLOGAN. FOR NOW, THERE IS NO UTILITY FOR WE ARE A MEME COIN. THANK YOU FOR YOUR CONSIDERATION.
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