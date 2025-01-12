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سعر MEME CUP (MEMECUP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.38K . يتم تحديث سعر MEMECUP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MEME CUP الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 302.06 - تغيير سعر MEME CUP خلال اليوم هو +0.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر MEME CUP (MEMECUP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MEME CUP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MEME CUP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MEME CUP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MEME CUP مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.40% 30 يوم $ 0 -27.31% 60 يوم $ 0 -25.58% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MEME CUP (MEMECUP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MEME CUP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0031372$ 0.0031372 $ 0.0031372 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.40% تغير السعر (7 أيام) -13.06%

معلومات سوق MEME CUP (MEMECUP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: