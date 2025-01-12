سعر Meme Cult (MCULT)
سعر Meme Cult (MCULT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MCULT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Meme Cult الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 51.52
- تغيير سعر Meme Cult خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Meme Cult مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Meme Cult مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Meme Cult مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Meme Cult مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-21.19%
|60 يوم
|$ 0
|+2.86%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Meme Cult: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-9.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meme Cult is a memecoin on Solana blockchain. The 'meme' or 'memes' celebrated in this project are a acknowledgement of the memecoin market and the many viral memes that have captured the attention of the world. The $MCULT token has 100% burned liquidity and 0 trading or transfer tax, with minting and freeze functions disabled. No more than 1000000000 $MCULT tokens can enter the market.
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