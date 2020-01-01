توكنوميكس Meme Coin Millionaire ($RICH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Meme Coin Millionaire ($RICH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Meme Coin Millionaire ($RICH) Meme Coin Millionaires will emerge—it's not just a trend, it's a lifestyle. Everyone dreams of wealth, and in the world of meme coins, that dream could become reality. But it’s more than just wanting to be rich; it’s about taking bold risks, seizing the right moment, and believing in the power of decentralized finance. The future belongs to those who dare to dive in. Are you ready to take the plunge and join the movement? الموقع الرسمي: https://richsolana.com/ اشتر $RICH الآن!

توكنوميكس Meme Coin Millionaire ($RICH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Meme Coin Millionaire ($RICH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 238.44K $ 238.44K $ 238.44K إجمالي العرض: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M العرض المتداول: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 238.44K $ 238.44K $ 238.44K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00586383 $ 0.00586383 $ 0.00586383 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00023849 $ 0.00023849 $ 0.00023849 معرفة المزيد عن سعر Meme Coin Millionaire ($RICH)

توكنوميكس Meme Coin Millionaire ($RICH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Meme Coin Millionaire ($RICH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن $RICH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $RICH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $RICH، استكشف السعر المباشر لتوكن $RICH!

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