معلومات سعر Meme Alliance (MMA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00225399 $ 0.00225399 $ 0.00225399 24 ساعة منخفض $ 0.00239706 $ 0.00239706 $ 0.00239706 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00225399$ 0.00225399 $ 0.00225399 24 ساعة مرتفع $ 0.00239706$ 0.00239706 $ 0.00239706 عالية طوال الوقت $ 0.073829$ 0.073829 $ 0.073829 أدنى سعر $ 0.0011163$ 0.0011163 $ 0.0011163 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) -3.94% تغير السعر (7 أيام) -8.53% تغير السعر (7 أيام) -8.53%

سعر Meme Alliance (MMA) في الوقت الحقيقي هو $0.00227716. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MMA بين أدنى سعر $ 0.00225399 وأعلى سعر $ 0.00239706، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMMA على الإطلاق هو $ 0.073829، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0011163.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MMA -0.24% على مدار الساعة الماضية، -3.94% على مدار 24 ساعة، و -8.53% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Meme Alliance (MMA)

القيمة السوقية $ 194.51K$ 194.51K $ 194.51K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 227.65K$ 227.65K $ 227.65K إمداد دورة التداول 85.44M 85.44M 85.44M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Meme Alliance هي $ 194.51K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MMA يبلغ 85.44M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 227.65K.