سعر Meme AI Coin اليوم

السعر المباشر لمشروع Meme AI Coin (MEMEAI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MEMEAI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MEMEAI.

يحتل Meme AI Coin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 42,322، مع عرض متداول قدره 728.04M MEMEAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MEMEAI بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03751266، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MEMEAI بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.82% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Meme AI Coin (MEMEAI)

القيمة السوقية $ 42.32K$ 42.32K $ 42.32K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 47.83K$ 47.83K $ 47.83K إمداد دورة التداول 728.04M 728.04M 728.04M إجمالي العرض 884,817,551.0640714 884,817,551.0640714 884,817,551.0640714

القيمة السوقية الحالية لـ Meme AI Coin هي $ 42.32K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MEMEAI يبلغ 728.04M، مع إجمالي عرض 884817551.0640714. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 47.83K.