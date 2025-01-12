سعر Membrane (MBRN)
سعر Membrane (MBRN) المباشر لليوم هو USD 0.01549851. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MBRN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Membrane الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 609.95
- تغيير سعر Membrane خلال اليوم هو +2.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Membrane مقابل USD هو $ +0.00044416 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Membrane مقابل USD هو $ -0.0048109870 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Membrane مقابل USD هو $ +0.0034471475 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Membrane مقابل USD هو $ -0.001010023339156722 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00044416
|+2.95%
|30 يوم
|$ -0.0048109870
|-31.04%
|60 يوم
|$ +0.0034471475
|+22.24%
|90 يوم
|$ -0.001010023339156722
|-6.11%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Membrane: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.36%
+2.95%
+8.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CDP stablecoin built on Osmosis
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