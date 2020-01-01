توكنوميكس member (MEMBER) اكتشف الرؤى الرئيسية حول member (MEMBER)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات member (MEMBER) member is an erc20 meme token deployed by gami.eth on base. as a token on base, the vision for member, is that it also serves as a base token. for example, $member = base token, while /member = “base token.” ideally it’s utilised as a platform, on which the community can conduct any number of experiments denominated in member. a brief but detailed project overview is publish here and covers everything you need to know: https://member.clinic/about/ الموقع الرسمي: https://member.clinic/ الوثيقة البيضاء: https://member.clinic/about/ اشتر MEMBER الآن!

توكنوميكس member (MEMBER) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار member (MEMBER)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 4.03B $ 4.03B $ 4.03B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 52.12K $ 52.12K $ 52.12K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00129152 $ 0.00129152 $ 0.00129152 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر member (MEMBER)

توكنوميكس member (MEMBER): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس member (MEMBER) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MEMBER التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MEMBER التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MEMBER، استكشف السعر المباشر لتوكن MEMBER!

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