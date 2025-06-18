سعر Mello AI (MELLO)
سعر Mello AI (MELLO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 332.11K. يتم تحديث سعر MELLO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mello AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Mello AI خلال اليوم هو -16.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Mello AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mello AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mello AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mello AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-16.70%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mello AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.54%
-16.70%
-51.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Mello: Your proactive AI mental health companion powered by AI Agentic infrastructure. In a world where mental health challenges affect 1 billion people and traditional care remains inaccessible, Mello delivers evidence-based therapeutic support that evolves with you—creating a personalised mental wellness journey accessible to everyone, everywhere. Our mission is to create a world where everyone has access to personalized, evidence-based mental wellness assistance regardless of location, economic status, or stigma. By deploying advanced AI that truly understands and adapts to human needs, Mello aims to transform how mental health support is delivered globally—making effective care accessible to the hundreds of millions currently unable to receive it.
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