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سعر Mello AI (MELLO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 332.11K . يتم تحديث سعر MELLO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mello AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Mello AI خلال اليوم هو -16.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Mello AI (MELLO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mello AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mello AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mello AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mello AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -16.70% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Mello AI (MELLO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mello AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00162089$ 0.00162089 $ 0.00162089 تغير السعر (1 ساعة) -0.54% تغير السعر (1يوم) -16.70% تغير السعر (7 أيام) -51.84%

معلومات سوق Mello AI (MELLO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: