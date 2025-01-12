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سعر Meli Games (MELI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MELI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Meli Games الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.12K - تغيير سعر Meli Games خلال اليوم هو +5.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Meli Games (MELI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Meli Games مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Meli Games مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Meli Games مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Meli Games مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +5.62% 30 يوم $ 0 -24.49% 60 يوم $ 0 +2.50% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Meli Games (MELI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Meli Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.409024$ 0.409024 $ 0.409024 تغير السعر (1 ساعة) -3.09% تغير السعر (1يوم) +5.62% تغير السعر (7 أيام) -9.22%

معلومات سوق Meli Games (MELI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: