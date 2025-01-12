سعر Meli Games (MELI)
سعر Meli Games (MELI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MELI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Meli Games الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.12K
- تغيير سعر Meli Games خلال اليوم هو +5.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Meli Games مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Meli Games مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Meli Games مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Meli Games مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.62%
|30 يوم
|$ 0
|-24.49%
|60 يوم
|$ 0
|+2.50%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Meli Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.09%
+5.62%
-9.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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