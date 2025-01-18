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سعر Meld Gold (MCAU) المباشر لليوم هو USD 96.1 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MCAU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Meld Gold الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 818.69 - تغيير سعر Meld Gold خلال اليوم هو +18.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Meld Gold (MCAU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Meld Gold مقابل USD هو $ +14.85 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Meld Gold مقابل USD هو $ +19.8744506100 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Meld Gold مقابل USD هو $ +33.2913656200 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Meld Gold مقابل USD هو $ +35.051453725878366 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +14.85 +18.28% 30 يوم $ +19.8744506100 +20.68% 60 يوم $ +33.2913656200 +34.64% 90 يوم $ +35.051453725878366 +57.42%

تحليل سعر Meld Gold (MCAU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Meld Gold: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 80.59$ 80.59 $ 80.59 24 ساعة مرتفع $ 96.55$ 96.55 $ 96.55 عالية طوال الوقت $ 106.92$ 106.92 $ 106.92 تغير السعر (1 ساعة) -0.11% تغير السعر (1يوم) +18.28% تغير السعر (7 أيام) -2.40%

معلومات سوق Meld Gold (MCAU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: