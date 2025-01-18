سعر Meld Gold (MCAU)
سعر Meld Gold (MCAU) المباشر لليوم هو USD 96.1. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MCAU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Meld Gold الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 818.69
- تغيير سعر Meld Gold خلال اليوم هو +18.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Meld Gold مقابل USD هو $ +14.85 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Meld Gold مقابل USD هو $ +19.8744506100 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Meld Gold مقابل USD هو $ +33.2913656200 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Meld Gold مقابل USD هو $ +35.051453725878366 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +14.85
|+18.28%
|30 يوم
|$ +19.8744506100
|+20.68%
|60 يوم
|$ +33.2913656200
|+34.64%
|90 يوم
|$ +35.051453725878366
|+57.42%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Meld Gold: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.11%
+18.28%
-2.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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