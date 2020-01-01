توكنوميكس Melania Wif Hat (MWH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Melania Wif Hat (MWH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Melania Wif Hat (MWH) Melania Wif Hat is a purely meme token and is intended to function as an expression of support for, and engagement with, the ideals and beliefs embodied by the symbol “$MWH" and the associated artwork, and is not intended to be, or to be the subject of, an investment opportunity, investment contract, or security of any type. melaniawifcoin.org is not political and has nothing to do with any political campaign or any political office or governmental agency. الموقع الرسمي: https://melaniawifcoin.org/ اشتر MWH الآن!

توكنوميكس Melania Wif Hat (MWH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Melania Wif Hat (MWH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 10.60K $ 10.60K $ 10.60K إجمالي العرض: $ 940.42M $ 940.42M $ 940.42M العرض المتداول: $ 940.42M $ 940.42M $ 940.42M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 10.60K $ 10.60K $ 10.60K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0009922 $ 0.0009922 $ 0.0009922 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000915 $ 0.00000915 $ 0.00000915 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Melania Wif Hat (MWH)

توكنوميكس Melania Wif Hat (MWH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Melania Wif Hat (MWH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MWH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MWH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MWH، استكشف السعر المباشر لتوكن MWH!

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