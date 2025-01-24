سعر Melania Wif Hat (MWH)
سعر Melania Wif Hat (MWH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 401.52K. يتم تحديث سعر MWH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Melania Wif Hat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 222.54K
- تغيير سعر Melania Wif Hat خلال اليوم هو -43.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 940.63M
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خلال اليوم، كان سعر Melania Wif Hat مقابل USD هو $ -0.000326370699797029 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Melania Wif Hat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Melania Wif Hat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Melania Wif Hat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000326370699797029
|-43.32%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Melania Wif Hat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.54%
-43.32%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Melania Wif Hat is a purely meme token and is intended to function as an expression of support for, and engagement with, the ideals and beliefs embodied by the symbol “$MWH" and the associated artwork, and is not intended to be, or to be the subject of, an investment opportunity, investment contract, or security of any type. melaniawifcoin.org is not political and has nothing to do with any political campaign or any political office or governmental agency.
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