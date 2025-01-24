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سعر Melania Wif Hat (MWH) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 401.52K . يتم تحديث سعر MWH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Melania Wif Hat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 222.54K - تغيير سعر Melania Wif Hat خلال اليوم هو -43.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 940.63M

أداء سعر Melania Wif Hat (MWH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Melania Wif Hat مقابل USD هو $ -0.000326370699797029 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Melania Wif Hat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Melania Wif Hat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Melania Wif Hat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000326370699797029 -43.32% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Melania Wif Hat (MWH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Melania Wif Hat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.54% تغير السعر (1يوم) -43.32% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Melania Wif Hat (MWH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: