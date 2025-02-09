سعر Melancholy Jimmy (JIMMY)
سعر Melancholy Jimmy (JIMMY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر JIMMY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Melancholy Jimmy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.77K
- تغيير سعر Melancholy Jimmy خلال اليوم هو +7.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Melancholy Jimmy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Melancholy Jimmy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Melancholy Jimmy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Melancholy Jimmy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+7.07%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Melancholy Jimmy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.42%
+7.07%
+17.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$JIMMY is a cryptocurrency created based on pop culture and internet memes. Unlike traditional cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum, $JIMMY does not rely on robust technological foundations or practical applications. Its value primarily comes from community enthusiasm and discussions on the internet. The appeal of $JIMMY lies in its active community. Holders share jokes, memes, and various activities on social media, creating a unique culture. This sense of belonging encourages many people to participate.
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