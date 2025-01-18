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سعر meh on TON (MEH) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MEH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق meh on TON الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.64 - تغيير سعر meh on TON خلال اليوم هو -10.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر meh on TON (MEH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر meh on TON مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر meh on TON مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر meh on TON مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر meh on TON مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -10.20% 30 يوم $ 0 -19.00% 60 يوم $ 0 -41.64% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر meh on TON (MEH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر meh on TON: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00221265$ 0.00221265 $ 0.00221265 تغير السعر (1 ساعة) +0.10% تغير السعر (1يوم) -10.20% تغير السعر (7 أيام) -5.45%

معلومات سوق meh on TON (MEH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: