سعر Megaweapon ($WEAPON)
سعر Megaweapon ($WEAPON) المباشر لليوم هو USD 0.13379. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $WEAPON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Megaweapon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 50.43
- تغيير سعر Megaweapon خلال اليوم هو +1.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Megaweapon مقابل USD هو $ +0.00239112 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Megaweapon مقابل USD هو $ -0.0401635573 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Megaweapon مقابل USD هو $ -0.0277388546 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Megaweapon مقابل USD هو $ -0.24858557122509086 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00239112
|+1.82%
|30 يوم
|$ -0.0401635573
|-30.01%
|60 يوم
|$ -0.0277388546
|-20.73%
|90 يوم
|$ -0.24858557122509086
|-65.01%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Megaweapon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.93%
+1.82%
+9.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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